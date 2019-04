Begreift Pascal Hens (39) eigentlich selbst, wie gut er sich bei Let's Dance schlägt? Seit Mitte März kämpft der ehemalige Handballprofi mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (31) um den Titel "Dancing Star 2019" – und das mit einem unglaublichen Erfolg! In den vier bisherigen Shows räumte der Zweimetermann nie weniger als 23 Jury-Punkte ab! Im Promiflash-Interview zeigte sich Pascal von seinem Talent selbst ganz überrascht.

Auf der Musical-Premiere von "Cirque du Soleil Paramour" in Hamburg konnte Pascal im Gespräch mit Promiflash selbst kaum glauben, dass er Woche für Woche so lernfähig ist: "Das ist wie, als müsste ich jede Woche eine neue Sprache lernen. Zum einen denke ich, dass es ein Vorteil ist, wenn man vorher noch nicht tanzen konnte, weil man dann alles neu erlernt, andererseits merke ich doch, dass es sehr sehr viel ist." Sonntags und montags sei er regelmäßig der Verzweiflung sehr nahe. Doch Ekat schaffe es immer, dass freitags alles in seinem Kopf sei. Am Showabend selbst würden die Sorgen dann aber immer verfliegen: "Man sollte nicht mit Angst rangehen, sondern mit Freude. Bisher bin ich sehr zufrieden, wie es läuft."

Seine Ehefrau Angela ist mächtig stolz, was ihr Partner gemeinsam mit Ekat in vier Shows schon auf die Beine gestellt hat. "Ich finde es hervorragend, wie er sich bei 'Let's Dance' schlägt, weil ich null damit gerechnet hätte, dass er das überhaupt so hinbekommt. Ich dachte eher, dass er relativ schnell raus sein wird", berichtete sie. Die Sendung verfolge sie mit ihren beiden Kids aber von Zuhause. Für einen Besuch im Studio seien sie noch zu klein.

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens, "Let's Dance"-Paar 2019

Getty Images Pascal und Angela Hens im Februar 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Pascal Hens bei "Let's Dance" 2019

