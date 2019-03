Er betritt bald ganz neues Terrain! Am kommenden Freitag startet endlich die diesjährige Ausgabe von Let's Dance. Bei der zwölften Staffel ist auch Pascal Hens (38) mit von der Partie, der sich gegen 13 andere tanzlustige Promis beweisen will. Der Handballer ist hartes Training und Schweiß natürlich gewohnt und mit seiner Sportlichkeit hat Pascal auf jeden Fall gute Chancen, den Titel "Dancing Star 2019" mit nach Hause zu nehmen. Aber reicht die gute Kondition des Leistungssportlers allein aus?

Der Profisportler blickt auf eine beachtliche Karriere zurück. 1999 startete er in der Handball-Bundesliga durch und wurde nur zwei Jahre später in die Nationalmannschaft berufen. 2007 krönte der 38-Jährige seine Laufbahn mit dem Weltmeistertitel und erspielte in den darauffolgenden Jahren Pokal-Siege, einen Champions League-Erfolg und den deutschen Meistertitel. Dass so ein Tanzparkett Neuland für ihn ist, gibt Pascal im RTL-Interview ganz offen zu: "Ich bin vorher so der Freestyle-Tänzer gewesen, in der Disco mit Kumpels mal zum Hip-Hop – ist aber auch schon mindestens 15 Jahre her."

Seine Größe könnte bei dieser Staffel auch eine ganz besondere Rolle spielen, denn mit seinen 2,03 Metern ist der Ewige Helden-Kandidat von 2018 mit Abstand der größte von allen. "Ich bin selbst gespannt, wie es wird, [...] ich glaube aber schon, dass die Profitänzerin wissen wird, was sie macht", gibt er im Gespräch schmunzelnd zu.

Pascal im Überblick:

Name: Pascal Hens

Alter: 38

Wohnort: Hamburg

Beruf: Profihandballer

Getty Images Pascal Hens, Handballer

