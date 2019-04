Tiefe Einblicke in das Leben einer Musik-Ikone! Udo Jürgens (✝80) zählt mit über 105 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten männlichen Solo-Künstlern aller Zeiten. Nun hat sich seine Tochter Jenny (52) an ihre gemeinsame Zeit zurückerinnert und verriet, wie sie das Leben mit ihrem berühmten Vater empfunden hat. Dabei wurde deutlich: Für die heute 52-Jährige scheint es nicht immer leicht gewesen zu sein, einen so berühmten Papa zu haben!

Während Jennys Kindheit sei ihr Vater viel unterwegs gewesen, beispielsweise im Rahmen seiner Tournee "Udo live 70": "[Damals] war er, glaube ich, zehn Monate weg. Also wir reden von richtig weg, nicht präsent. Aber du lebst damit", gestand die Schauspielerin gegenüber Bunte. Sie habe ihn zwar oft vermisst, doch wenn er dann zu Hause war, sei die gemeinsame Zeit immer sehr intensiv gewesen. "Er kam dann mit Geschenken, weil er natürlich ein schlechtes Gewissen hatte", erzählte Jenny und betonte weiter: "Er war auch ein sehr liebevoller und ein sehr lustiger Papa."

Ihre Kindheit war für die Rote Rosen-Darstellerin letztendlich jedoch nicht die bedeutendste Phase mit ihrem prominenten Papa: "Unsere wirklich interessante Beziehung hat eigentlich angefangen, als wir erwachsen wurden, wir Kinder." Von da an hätten die beiden viel Zeit miteinander verbracht. "Verflossene Lieben, auch bei mir – ich habe immer sehr viel über diese Dinge, auch was mich betraf, mit meinem Vater gesprochen", erinnerte sich Jenny. Die Rolle des Ratgebers zu übernehmen, sei eine der Stärken des Musikers gewesen. "Er hat ja selber viel erlebt", hob seine Tochter hervor.

Getty Images / Freier Fotograf Sänger Udo Jürgens

Thomas Burg / actionpress Jenny Jürgens, Tochter von Udo Jürgens

ActionPress Udo Jürgens bei seinem letzten Konzert, Dezember 2014

