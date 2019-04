Ex-Bachelor Sam Wood hat eine Botschaft für all seine Kritiker! Nachdem der Australier für ein Foto kritisiert wurde, das ihn gemeinsam mit seiner einjährigen Tochter von hinten, aber völlig nackt am Strand zeigt, richtet der ehemalige Aussie-Bachelor in den Kommentaren zu dem Post jetzt ein paar Worte an seine Hater – denn er kann die ganze Aufregung um das Schwarz-Weiß-Bild nicht verstehen.

Einen Tag, nachdem Sam das Bild auf seinem Instagram-Account gepostet hatte, kommentierte er selbst: "Willow und ich gingen im Morgengrauen zum Strand [...], es war niemand in der Nähe. Sie lief herum und sagte 'nackig' und sie sagte 'Daddy nackig', also tat ich das." Er habe mit seinem Töchterchen herumgealbert und geplappert. Den Moment hielt seine Frau Snezana Markoski, mit der er seit ihrem gemeinsamen Bachelor-Finale 2015 zusammen ist, dann bildlich fest.

Viele Follower hatten Sorge, wie seine Ziehtochter Eve darüber denken könnte – die 13-Jährige würde das Bild lustig finden, sagte Sam. Seinen Kommentar beendet der TV-Star mit den Worten: "Für mich wird die Familie immer an erster Stelle stehen und ich bin fest davon überzeugt, dass Sie im Leben lachen und nach dem Positiven in allem suchen müssen."

Getty Images Snezana Markoski und Sam Wood bei den Australian Open 2016

Lope / Splash News Sam Wood am Flughafen von Sidney

Instagram / samjameswood Snezana Markoski, Tochter Eve und Sam Wood

