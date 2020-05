Sam Woods Tochter Charlie Lane kann sich ab sofort auf ihren eigenen Füßen fortbewegen! Im Sommer letzten Jahres wurden der einstige Rosenkavalier der australischen Der Bachelor-Version und seine Partnerin Snezana Wood zum zweiten Mal Eltern. Nachdem ihr Töchterchen vor wenigen Wochen bereits die ersten Zähne bekommen hat, teilte der Zweifach-Vater nun einen weiteren Meilenstein seiner goldigen Prinzessin: Das kleine Mädchen lernt laufen!

"Little Charlie hat am Wochenende ihre ersten Schritte gemacht, das war ein Meilenstein", verkündete Sam stolz während seiner Liveschaltung in der australischen Morning Show. Damit sei die Kleine nun mobiler als je zuvor. Auf die Nachfrage von Moderator Larry Emdur, wie der Australier das Erfolgserlebnis seiner Tochter erlebt hat, antwortete der ehemalige Bachelor mit einem scherzhaften Vergleich: "Es war ein einbeiniger Burpee mit Klatschen!"

Schon in den vergangenen Wochen versuchte Charlie immer wieder, sich an Gegenständen hochzuziehen und ihr Gleichgewicht zu finden. Jetzt scheint sich die lange Übung also ausgezahlt zu haben. Aufgrund der aktuellen Situation kann die fast einjährige Tochter die nächsten Schritte allerdings nur in den eigenen vier Wänden weiter üben – dort befindet sich die Familie nämlich derzeit noch in häuslicher Isolation.

Instagram / samjameswood Snezana Markoski und Sam Wood

Getty Images Sam Wood, australischer Bachelor

Instagram / snezanawood Sam Woods Tochter Charlie im März 2020



