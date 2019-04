Mya-Lecia Naylor machte bereits 2004 ihre ersten Schritte vor der Kamera. Vor allem mit ihren Rollen in den Serien "Millie Inbetween" oder "Almost Never" erlangte die Britin Bekanntheit. Neben der Schauspielerei wollte sie aber auch als Model und Sängerin durchstarten. Eine junge Frau auf dem Weg nach oben – doch jetzt der Schock: Mya-Lecia ist im Alter von nur 16 Jahren gestorben!

Die traurigen News verkündete BBC auf seiner Homepage: "Es tut uns so leid, euch mitteilen zu müssen, dass Mya-Lecia, die ihr aus 'Millie Inbetween' und 'Almost Never' kennen werdet, gestorben ist." Die 16-Jährige sei ein sehr talentiertes Mädchen gewesen und würde von allen sehr vermisst werden. Die Todesursache ist allerdings bisher noch nicht bekannt.

Emily Atack spielte zusammen mit Mya-Lecia in der Serie "Almost Never". Die Schauspielerin zeigte sich auf Instagram tief betroffen über den plötzlichen Tod ihrer ehemaligen Kollegin. "Sie war ein wunderschönes und talentiertes Mädchen. Die Zeit mit ihr am Set war toll", schreibt sie.

Instagram / mya.lecia Schauspielerin Mya-Lecia Naylor

