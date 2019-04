Wie die Mutter, so die Tochter! North West (5) scheint schon ihren eigenen Kopf zu haben – genau wie Mama Kim Kardashian (38). Der kleine Wirbelwind lässt sich ungern vorschreiben, was er zu tun hat. Anlässlich des ersten Geburtstags von Cousine True Thompson (1) wollte die kleine Diva die schicken High Heels ihrer berühmten Mami tragen – und die machte sich darüber via Social Media lustig!

In ihrer Instagram-Story teilte Kim ein Video von der Fünfjährigen. Darin ist zu sehen, wie die Kleine im schicken langärmligen, beige-farbenen Kleidchen und mit Kims goldenen Stilettos an den Füßen herumwackelt und für die Gäste mit einem anderen Mädchen zusammen posiert. Schließlich hört man, wie Kim zu ihrem ältesten Töchterchen sagt: "Northi, zieh bitte die anderen Schuhe an, die wir mitgenommen haben." Doch diese Ansage scheint auf North wenig Eindruck zu machen – sie rennt daraufhin in den Absatzschuhen einfach weg!

Für das Video dürfte Kim sicher wieder einige kritische Fan-Kommentare kassieren. Erst vor ein paar Wochen hatten einige Bewunderer ihren Unmut über die Erziehung von North geäußert – denn die Tochter der Reality-Queen war mit dunklem Lippenstift in der Kirche erschienen.

Instagram / kimkardashian North West (l.) in den Schuhen ihrer Mutter im April 2019

TNYF/WENN.com Kim Kardashian und North West in New York, September 2018

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West auf Bali

