Wie geht es für Janine Pink weiter? Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in dem scripted Reality-Format Köln 50667 bekannt. Zuletzt war sie in dem Ableger Leben.Lieben.Leipzig zu sehen – doch der konnte leider nicht an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen. Die Sendung wurde bereits nach der ersten Staffel abgesetzt. Muss sich die 32-Jährige nach dem Aus des Formats nun Sorgen um ihre berufliche Zukunft machen?

Im Interview mit Bild zeigte sich Janine ziemlich enttäuscht über die Absetzung von "Leben.Lieben.Leipzig" – aber finanziell scheint es ihr weiterhin blendend zu gehen. Als Influencerin verdient sie ihren Lebensunterhalt nämlich hauptsächlich durch Instagram. Und mit 194.000 Followern dürfte die Beauty ganz gut verdienen. Außerdem hat die quirlige Frohnatur noch ein anderes Projekt in der Pipeline. "Ich will mich für den Playboy ablichten lassen", verriet sie. Ob das auch klappt, soll aber erst im Herbst entschieden werden.

Ansonsten scheint Janine einem Comeback im Reality-TV nicht abgeneigt zu sein. Als Stripperin Yvonne Voss wurde sie bei "Köln 50667" zum Fan-Liebling. Bei einem passenden Angebot würde sie nur allzu gern wieder in diese Rolle schlüpfen. "Wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, dann würde ich dort sofort wieder auftauchen", stellte der Social-Media-Star klar.

Leben.Lieben.Leipzig, RTL II "Leben.Lieben.Leipzig"-Cast

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, bekannt aus "Leben.Lieben.Lepizig"

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink und Danny Liedtke, Serienstars

