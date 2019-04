Die Queen (92) zeigt sich spendabel! Jedes Jahr am Gründonnerstag besucht das britische Staatsoberhaupt eine andere Kathedrale in Großbritannien, um Geldgeschenke an Mitbürger zu verteilen – Grund dafür ist der sogenannte Royal Maundy Service. Elizabeth II. folgte dieser majestätischen Tradition nun schon zum 64. Mal. Doch nicht nur das – die Geste beinhaltet auch eine große Besonderheit: Sowohl die Anzahl der beschenkten Personen, als auch die Höhe des Betrages hängen vom Alter der Monarchin ab!

Am Sonntag wird die Queen ihren 93. Geburtstag feiern – dementsprechend sind in diesem Jahr je 93 Männer und Frauen in den Genuss der königlichen Aufmerksamkeit gekommen, wie auf der Website des Buckingham Palace zu lesen ist. Außerdem haben die Glücklichen Münzen im Wert von 93 Pence erhalten, auf denen im Gegensatz zu den handelsüblichen Zahlungsmitteln das Porträt der Königin zu sehen ist. Darüber hinaus gibt es für Kleidung und Nahrung zusätzlich noch eine konstante Gabe von 5,50 britischen Pfund – in diesem Jahr hat ihre Majestät somit insgesamt 6,43 Pfund an jeden Empfänger übergeben.

Seit Beginn ihrer Amtszeit im Jahr 1952 war die Queen im Übrigen nur vier Mal nicht persönlich anwesend, als das Geld im Rahmen des Royal Maundy Service verteilt wurde: 1954 sowie 1970 habe sie sich auf Reisen befunden. Zudem sei die Monarchin in den Jahren 1960 sowie 1964 wegen der Geburten von Prinz Andrew (59) und Prinz Edward (55) verhindert gewesen.

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Royal Maundy Service am 18. April 2019

