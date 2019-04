Vor knapp einem halben Jahr trennten sich Chris Töpperwien (45) und seine Ehefrau Magdalèna Kalley offiziell. Doch lange musste der Currywurst-Mann jetzt nicht alleine durchs Leben gehen: Er hat seit Kurzem eine neue Partnerin an seiner Seite, von der der Kultauswanderer in den höchsten Tönen schwärmt. Mit ihr lebt er auch schon in einer gemeinsamen Wohnung! Promiflash verriet der Dschungelcamp-Teilnehmer jetzt sogar: Er hat ganz große Gefühle für seine Auserwählte.

Bei der Eröffnung des House of #berlincolours erklärte der 45-Jährige Promiflash frei heraus: "Natürlich sage ich 'ich liebe dich', wir haben eine sehr intensive Beziehung." Seine neue bessere Hälfte habe ihn zudem ganz unbefangen kennengelernt, denn sie habe den Reality-Star aus Fernsehen und Medien zuvor gar nicht gekannt. Daher habe sich ihre Partnerschaft auch so gut entwickelt. "Ich bin da auch nicht leicht mit diesen Worten. Ich überlege mir das schon gut, aber ja. Das ist halt eine ernste Sache", offenbarte Chris weiter.

Die Beziehung mit der weiterhin namenlosen Blondine machte der gebürtige Rheinländer vor einigen Wochen im Netz öffentlich. Allerdings löschte er die gemeinsamen Paar-Bilder dann zunächst, bevor er sie doch erneut hochlud. "Ich kann den Leuten das nicht ständig vorenthalten. Die wollen das sehen und deswegen kommt sie auch mal ab und zu vor die Kamera", begründete der Unternehmer seinen Meinungswechsel.

Actionpress, Bieber, Tamara Chris Töpperwien im Madame Tussauds in Berlin

Actionpress, Bieber, Tamara Currywurst-Mann Chris Töpperwien

TV NOW Chris Töpperwien im Dschungelcamp an Tag 7

