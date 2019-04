Vor wenigen Tagen wurde der einstige NFL-Running Back Cierre Wood (28) wegen Mordverdachts festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt lagen der Polizei laut US-amerikanischer Medien bereits einige Indizien vor, denen zufolge der Football-Spieler für den Tod der fünfjährigen Tochter seiner Lebensgefährtin verantwortlich sei. Anfang der Woche begann nun der Prozess gegen Cierre – und die Verhandlungen brachten bereits schreckliche Details ans Tageslicht!

Wie das US-amerikanische Nachrichtenportal TMZ berichtete, erschien der 28-Jährige am Dienstag in Las Vegas vor Gericht. Amtspersonen sollen gegenüber dem Online-Magazin verkündet haben, dass der Sportler während der Verhandlung von Bestrafungen erzählt habe, mit welchen er das fünfjährige Mädchen habe disziplinieren wollen. Auch die Mutter des jungen Opfers, Amy Taylor, soll den Informanten zufolge, an den Züchtigungsmaßnahmen beteiligt gewesen sei. Diese bestanden aus einem für das Alter des Mädchens schlichtweg unangemessenem Work-out, an dessen sowie anderen Folgen das junge Opfer letztlich am 9. April 2019 verstorben sei. Sit-ups, Sprints und Squats sollen nur einige der Strafmaßnahmen gewesen sein, so die Informanten weiter.

Gegenüber der britischen Zeitung Daily Mail soll ein zuständiger Richter bestätigt haben, dass Taylor bereits in der Vergangenheit wegen Kindesmissbrauch und Vernachlässigung vor Gericht gestanden habe. Aufgrund der aktuellen Beweislage werde sie sich dem Rechtsprecher zufolge wohl, wie ihr Partner Cierre, ebenfalls in einem Mordprozess verantworten müssen.

