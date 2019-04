Love Island-Beauty Tracy Candela ist in die Vereinigten Staaten ausgewandert! Anfang des Jahres beschloss die einstige Kuppelshow-Kandidatin, ein neues Leben in Übersee zu beginnen – es sei schon immer ihr Traum gewesen, im sonnigen Los Angeles zu wohnen. Doch was genau macht die attraktive Brünette dort jetzt? Im Promiflash-Interview liefert ihre Ex-"Love Island"-Kollegin Jessica Fiorini nun ein kleines Update zu Tracys USA-Abenteuer!

"Sie studiert und möchte das weiterführen", berichtet die hübsche Blondine, die damit vermutlich auf Tracys Jura-Studium anspielt, das diese bereits während ihrer "Love Island"-Zeit verfolgt hatte. Doch ihre Freundin habe noch viele andere Wege vor sich, die sie gehen möchte, so Jessi weiter. Mehr Details enthüllte sie dazu nicht.

Zu Tracy hat Jessi auch heute noch Kontakt. "Aber natürlich nicht mehr so viel wie am Anfang, weil sie jetzt auch weit weg ist", sagt die Reality-TV-Darstellerin und fügt hinzu: "Ich werde sie auf jeden Fall besuchen, meine Großeltern leben ja auch in den USA, von daher werden wir das sicher hinkriegen!"

Instagram / tracy_candela_official Tracy Candela, "Love Island"-Gewinnerin 2018

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / tracy_candela_official Tracy Candela, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de