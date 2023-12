"Du und ich": Ist das etwa Jessica Fiorinis neue Freundin?

Sie strahlt bis über beide Ohren! Jessica Fiorini hatte zunächst in Formaten wie Der Bachelor und Love Island nach ihrem Traummann gesucht – allerdings ohne Erfolg. Im Juni 2021 machte die TV-Bekanntheit dann öffentlich, dass sie an eine Frau vergeben ist. Die Beziehung der beiden hielt allerdings nur einige Monate. Seither gilt die Beauty als Single. Doch nun zeigt sich Jessi mit einer neuen Frau an ihrer Seite!

Auf Instagram überrascht die 27-Jährige ihre Fans nun mit einer neuen Bilderreihe – und die ist wirklich zum Dahinschmelzen! Auf den Schnappschüssen posiert Jessi total vertraut mit einer unbekannten Frau – liebevolle Küsse und Umarmungen inklusive. "Nur du und ich", schreibt sie schlicht dazu. Offiziell bestätigt hat die Blondine ihre neue Beziehung bislang nicht. Die Aufnahmen sprechen allerdings für sich...

Damals löschte die Schweizerin plötzlich alle Pärchenfotos mit ihrer Ex-Freundin auf Social Media. Gegenüber Promiflash verriet sie die Trennungshintergründe: "Es waren einfach zu viele Faktoren, die nicht passten – zum Beispiel, dass ich Bilder auf Instagram poste und an Reality-TV-Shows teilnehme, was plötzlich zum Problem wurde."

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini mit ihrer Ex-Freundin

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Realitystar

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini mit ihrer neuen Freundin, Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de