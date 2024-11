Hat Tracy Candela mit ihrem "Love Island VIP"-Aus gerechnet?

Tracy Candelas Zeit bei Love Island VIP endete in der vierten Folge, als die männlichen Singles sich entschieden, sie aus der Show zu kicken. War die Influencerin von ihrem Exit überrascht? "Ja, es war schon sehr unerwartet und überraschend, dass ich rausgewählt wurde", gibt sie im Gespräch mit Promiflash zu und erläutert: "Als die Frage im Raum stand, wer die geringste Chance auf die Liebe hat, habe ich schon damit gerechnet, dass es mich treffen könnte. Trotzdem habe ich darauf gehofft, noch etwas mehr Zeit zu bekommen."

Zwischenzeitlich verstand sich Tracy sehr gut mit Kymani Yade. In der vorherigen "Paarungszeremonie" entschied sich der Niederländer noch für die 25-Jährige. Es kam sogar zu einem Kuss zwischen den beiden TV-Stars, allerdings behauptete der Sohn von Daisy Dee (54), dass er sich zu dem Knutscher zwingen musste. Auch persönlich matchte es seiner Meinung nach nicht. "Wenn ich mit dir tiefgründig sprechen will, fällt mir das schwer", erklärte er der einstigen Love Island-Gewinnerin.

Heute bereut Tracy, dass sie sich in der Kuppelshow nur auf Kymani konzentrierte. "Es gab noch eine weitere Person in der Villa, die mir auch gut gefallen hat", plaudert die Beauty im Promiflash-Interview aus. Um wen genau es sich dabei handelt, gibt sie allerdings nicht preis. Die Ex-Freundin von Marcellino Kremers resümiert: "Ich denke, es wäre besser gewesen, wenn ich auch den anderen Männern in der Villa die Chance auf ein Kennenlernen gegeben hätte. Ich bin trotzdem sehr dankbar für die schöne Zeit bei 'Love Island VIP' und blicke positiv darauf zurück."



Anzeige Anzeige

Instagram / kymaniyade Kymani Yade, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Ein Teil des Casts der ersten "Love Island VIP"-Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige