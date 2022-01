Walentina Doronina musste bei Reality Shore auf Wunsch der Family die Koffer packen! In der alkoholreichen Party-Reality-TV-Show ließ die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin nichts anbrennen. Die Blondine brachte gleich mehrere Männer um den Verstand und stand mit einigen Ladys auf Kriegsfuß. Daraufhin zog die Family die Reißleine und schmiss Walentina aus der Villa. Doch wie stehen Nic und Jessica Fiorini heute zu ihrer Entscheidung? Im Promiflash betonten sie: Sie bereuen es nicht, Walentina rausgekickt zu haben!

Im Promiflash-Interview betonte Nic, dass er zwar kein persönliches Problem mit Wale gehabt habe, sie jedoch "eher negativ" zur Gruppenharmonie beigetragen habe. Das sei der Grund gewesen, sie gehen zu lassen. Dass dem Tattofan heute Mobbing vorgeworfen wird, könne er absolut nicht verstehen. "Es war lediglich eine Entscheidung, die zum Wohl der Familie beigetragen hat", stellte Nic klar.

Auch Jessica, die sich dafür einsetzte, dass Wale die Show verlässt, hätte rückblickend nichts anders gemacht. Mehr noch: Die Ex-Der Bachelor-Kandidatin erklärte, dass die Zuschauer aufgrund des Schnitts gar nicht gesehen hätten, wie provokant sich Wale gegenüber der Gruppe verhielt. "Irgendwann konnte ich nicht mehr den Mund halten", meinte Jessica. Für sie sei Walentina eine Mobberin, die sich jetzt bewusst in "in die Opferrolle" begebe. Einzig Yasin Mohamed entschuldigte sich bisher dafür, seine Stimme für Wales Exit abgegeben zu haben. "Wirklich, es tut mir leid", richtete er sich auf Instagram an die 21-Jährige.

