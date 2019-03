Für Tracy Candela startet jetzt ein völlig neues Abenteuer! Erst im Sommer 2018 begab sich die schöne Studentin aus Konstanz auf große Mission: Bei Love Island wollte sie der Liebe ihres Lebens begegnen! In Gestalt von Muskelmann Marcellino Kremers schien sie diese zunächst auch gefunden zu haben. Doch nur wenige Monate nach der Ausstrahlung des Flirt-Formats zerbrach die junge Beziehung bereits wieder. Jetzt zieht es die Pferdeschwanz-Trägerin an neue Ufer: Für sie ging es nämlich jetzt über den großen Teich!

In den USA will sich die TV-Beauty nun ein neues Leben aufbauen – und das mitten in der Stadt der Engel. Ihre 105.000 Follower auf Instagram hält sie natürlich über die brandneuen Ereignisse auf dem Laufenden. "Ich bin nun endlich in meiner neuen Heimat angekommen, in der ich wohnen werde. In Amerika zu leben war schon immer ein Traum von mir und vor allem in Los Angelas, Kalifornien", freut sie sich.

Ihre Entscheidung, den Kontinent zu wechseln, bereue sie in keiner Sekunde. "Ich würde nichts anders machen, wenn ich könnte. Ich liebe mein Leben, ich bin dankbar für alles und genieße es einfach", schwärmt sie weiter von ihrer Entscheidung.

Instagram / tracy_candela_official Tracy Candela im März 2019 in Los Angeles

Instagram / tracy_candela_loveisland Marcellino Kremers und Tracy Candela, "Love Island"-Gewinner 2018

Instagram / tracy_candela_official/ Tracy Candela, Ex-"Love Island"-Kandidatin

