Das hält "Love Island VIP"-Tracy von Kymanis Kussabfuhr

In der aktuellen Staffel von Love Island VIP bandelten Kymani Yade und Tracy Candela miteinander an. In der vergangenen Folge kam es sogar zu einem Kuss zwischen dem Sohn von Daisy Dee (54) und der Reality-TV-Bekanntheit. Doch kurz danach schien der 21-Jährige den Schmatzer wieder zu bereuen. Er habe sich zu dem Kuss zwingen müssen, gestand er im Einzelinterview. Und was sagt Tracy dazu? Im Promiflash-Interview zeigt die Studentin Verständnis für Kymanis Aussage: "Kymani und ich haben uns sehr gut verstanden [...], aber der Funke ist nicht wirklich übergesprungen, was sich beim Kuss auch bemerkbar gemacht hat, denn ich habe es nicht wirklich gefühlt."

Das hörte sich in der Love Island-Folge aber noch etwas anders an: Nach dem Kuss mit Kymani suchte die ehemalige "The Challenge: Spies, Lies and Allies"-Kandidatin das Gespräch mit ihrer Mitstreiterin Melissa Damilia (29). "Das war jetzt richtig süß gerade. Ich habe gar nicht mit dem Kuss gerechnet", kam sie ins Schwärmen und fügte lächelnd hinzu: "Das war echt so ein kurzer Überraschungsmoment. Ich finde das schön, dass er den Schritt auch auf mich zu macht."

In Folge vier war für Tracy das "Love Island VIP" -Abenteuer auch schon wieder vorbei. Sie musste als Single die Insel der Liebe verlassen – sehr zu ihrem Bedauern, wie sie im Promiflash-Interview betont. "Prinzipiell bin ich schon mit dem Gedanken und der Hoffnung auf eine ernste Beziehung in die Villa eingezogen und es wäre schön gewesen, wenn ich jemanden kennengelernt hätte, mit dem sich auch etwas Ernstes entwickelt hätte", gesteht die 25-Jährige. Mit Kymani habe sie sich mittlerweile jedoch ausgesprochen und in ihm einen guten Freund gefunden.

RTL II Kymani Yade und Tracy Candela bei "Love Island VIP"

Instagram / tracycandela_official Tracy Candela, Reality-TV-Star

