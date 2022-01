Was für eine Überraschung... Jessica Fiorini ist im Gegensatz zu den anderen Reality Shore-Teilnehmern vergeben in die Villa eingezogen. Gleich zu Beginn erzählte sie allen von ihrer Freundin, die sie aber offenbar schnell wieder vergessen hatte. So flirtete sie mit Nic und knutschte auch mit Gina rum. Das hatte jetzt aber Konsequenzen: Denn Jessis Freundin wurde per Video-Call in die Villa geschaltet!

Nichtsahnend betrat die Schweizerin den Interviewraum. Als Jessi dann den Laptop und ihre Freundin gesehen hatte, wurde sie kreidebleich und verließ sofort das Zimmer. "Oh mein Gott, ich muss hier raus. [...] Es wird richtig Drama geben, wenn ich hier rauskomme", meinte sie total geschockt. Damit hatte sie wohl gar nicht gerechnet. Nachdem sie sich wieder gefasst hatte, sprach die Influencerin mit ihrer Freundin und erklärte ihr, nicht viel erzählen zu können. Doch anscheinend wusste sie bereits, was in der Villa passiert ist.

Aber wie hat sie davon Wind bekommen? "Walentina hat sie angeschrieben", verriet Jessica daraufhin den anderen und fügte hinzu: "Meine Freundin möchte nicht, dass ich über sie rede, dass ihr wisst, dass ich nicht glücklich bin in der Beziehung." Doch genau das sei jetzt dank Walentina passiert. Melody Haase (27), die als Special Guest in die Villa eingezogen war, kritisierte die Ex on the Beach-Bekanntheit: "Aber sie hat wieder mal genau das erreicht, was sie erreichen wollte, weil Sendezeit, obwohl sie nicht mal da ist", schoss Melody gegen Wale.

Joyn Gina Alicia und Jessica Fiorini bei "Reality Shore"

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini im August 2020

Instagram / https://www.instagram.com/walentinadoroninaofficial/ Walentina Doronina, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Star

