"Fame Fighting": Carina Spack schlägt Jessica außer Gefecht!

Sie zeigt keine Gnade. Bei "Fame Fighting" schlagen sich mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten die Fäuste um die Ohren. Bisher konnte schon so manch einer seine absolute Dominanz im Boxring beweisen. Auch im Match der Ex-Bachelor-Girls Carina Spack (27) und Jessica Fiorini ging es ordentlich zur Sache – wenn auch nur von einer Seite aus. Denn am Ende konnte nur eine den Sieg mit nach Hause nehmen: Carina ist die strahlende Gewinnerin des Kampfes.

Schon zu Beginn wird deutlich, dass die Ex von Serkan Yavuz (30) für ihre Konkurrentin nur wenig Gnaden walten lässt. Carina geht von Anfang an aufs Ganze und verpasst Jessica einen Schlag nach dem nächsten. Zielgenau ballert sie drauf los und bringt damit ihre Kontrahentin bereits in der ersten Runde aus der Puste. Und auch in Runde zwei kann Jessica nicht überzeugen: Statt optimal platzierter Faustschläge zeigt sie sich semiprofessionell, was letztlich auch zum schnellen Aus des Kampfes führt. Nachdem Carina die 27-Jährige zweimal heftig am Kopf getroffen hatte, macht der Kampfrichter kurzen Prozess: Er bricht den Kampf ab und ernennt Carina zur Siegerin.

Zuvor kämpften bereits andere Promi-Paarungen vor großem Publikum um ihre Ehre. Ein Kampf sorgte dabei für besonders viel Gesprächsstoff im Netz. Als Nachzügler sprang Paco Herb für den Influencer Patrick Fabian (36) ein. Doch war sein Auftritt ein wahrlich kurzer: Jakub Jarecki gewann bereits nach der ersten Runde.

Carina Spack, Influencerin

Jessica Fiorini

Paco Herb

