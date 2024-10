Dieser Promi muss als Erster "Love Island VIP" verlassen

Bei der V.I.P-Ausgabe von Love Island müssen bereits die Koffer gepackt werden – der erste Exit steht an. Während sich in der ersten Couple-Zeremonie vier Pärchen zusammenfinden, bleibt eine übrig: Jill Lange (24). Für sie ist das Flirt-Abenteuer in Griechenland bereits beendet – niemand der Männer brachte ihr Herz so richtig zum Klopfen. Zudem darf sie nicht selbst wählen, da sie die Red Flag bekommen hat. Somit muss ein Mann das übernehmen. Doch Yasin Mohamed (33), der noch übrig bleibt, entscheidet sich gegen Jill und stattdessen für die Geheim-Granate. "Es war eine schöne Zeit, auch wenn sie sehr kurz war", resümiert die Blondine etwas enttäuscht.

Vor ihrem Exit geht Jill immerhin noch auf ein Date mit Danilo Cristilli (27) – es ist überhaupt das erste Mal, dass zwei Kandidaten zusammen ungestörte Zweisamkeit miteinander verbringen dürfen. "Schon romantisch und natürlich mit einer schönen Frau an meiner Seite", schwärmt Danilo zufrieden. Eigentlich doch die besten Voraussetzungen, oder? Der Italiener will sich aber noch nicht so richtig festlegen. Am Ende vercoupelt er sich schließlich mit Chiara Fröhlich (26) – und nicht mit Jill...

Zudem entscheidet sich Melissa Damilia (29) während der Couple-Zeremonie für Marcellino Kremers. "Ich bin happy", freut sich der Auserwählte der Ex-Bachelorette. Tracy Candela darf als Zweite wählen: Kymani Yade wird ihr Partner. Yeliz Koc (30) wünscht sich wenig überraschend Luigi Birofio (25) an ihrer Seite. Yasin entscheidet sich gegen Jill und versucht sein Glück mit der Geheim-Granate. Blöd nur, dass es sich dabei um seine Ex-Freundin Aurelia Lamprecht handelt.

RTL II / "Love Island VIP" Jill Lange bei "Love Island VIP", 2024

RTL II / "Love Island VIP" Die "Love Island VIP"-Kandidatinnen , 2024

