Im Frühjahr 2016 machten Saskia Atzerodt (27) und Nico Schwanz (41) ihre Beziehung öffentlich. Nach einer turbulenten On-Off-Romanze trennten sich die beiden einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer jedoch vor eineinhalb Jahren. Viele positive Worte finden sie seitdem nicht mehr füreinander – dabei steht zwischen ihnen noch ein wichtiges Treffen aus, wie der Get The Fuck Out Of My House-Star Promiflash jetzt verriet: Nico besitzt nämlich noch Sachen von der Blondine!

Angesprochen auf ihren Ex offenbarte die 27-Jährige auf einem Event im Madame Tussauds in Berlin: "Das Einzige, was ich möchte, sind meine Sachen, die er mir immer noch nicht gegeben hat. Ich denke, da müsste es mal ein klärendes Gespräch geben, aber er redet auch nicht mit mir." Sowohl ihr neues Fahrrad als auch ihre komplette Weihnachtsdeko soll der 41-Jährige noch besitzen: "Da ist auch wirklich ein emotionaler Wert dabei. Da ist eine Weihnachtskrippe dabei, die ist 25 Jahre alt", erklärte sie.

Warum er ihr die Sachen nicht wiedergibt, ist für die einstige Der Bachelor-Kandidatin ein Rätsel: "Immerhin waren wir einmal ein Paar, aber das zeugt halt auch von Charakter, dass er den eventuell nicht ganz besitzt", meinte Saskia. Könnt ihr Nicos Verhalten nachvollziehen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt im Januar 2019

Actionpress/ Andre Mischke Nico Schwanz bei einer Riani Modenschau, 2019

Actionpress/ Thomas Niedermüller Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, 2017

Wie findet ihr es, dass Nico Saskias Sachen nicht rausrückt? Er wird seine Gründe haben. Sein Verhalten ist total unreif. Abstimmen Ergebnis anzeigen



