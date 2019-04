Es ist kein Geheimnis, dass sich Jennifer Lopez (49) nimmt, was sie will! Derzeit steht die Latina für den Streifen "Hustlers" in New York vor der Kamera – gemeinsam mit Cardi B (26), Lili Reinhart (22), Constance Wu und Julia Stiles (38). Als kleine Verschnaufpause von den harten Dreharbeiten traf sich J.Lo jetzt mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez (43) zum Lunch – und griff bei der Verabschiedung beherzt an dessen Hintern!

Auf den neusten Bildern wirken Jennifer und Alex super verliebt – fast so, als hätte es die Fremdgeh-Gerüchte der letzten Wochen nie gegeben. Die Sängerin konnte anscheinend gar nicht genug von ihrem Partner kriegen und so gab es zum Abschied nach dem Mittagsessen nicht nur einen leidenschaftlichen Kuss, sondern auch einen Griff an den Po des einstigen Football-Stars. Dabei gut zu erkennen war auch der Verlobungsring der Beauty, der einen Wert von bis zu einer Million Dollar haben soll.

Auch optisch harmonierten die beiden Turteltauben bestens. Jennifer trug ein elegantes, langärmliges, dunkelblaues Kleid mit extravaganten Leopardenfell-Ärmelaufschlägen zu schlichten schwarzen Pumps. Ihr Liebster kombinierte einen schicken blaufarbenen Anzug mit einem Hemd in Hellblau und einer passenden Krawatte. Beide sorgten außerdem mit schwarzen Sonnenbrillen für ein wenig Sonnenschutz bei frühlingshaften Temperaturen in New York City.

Splash News Alex Rodriguez und Jennifer Lopez im April 2019 in New York

Splash News Alex Rodriguez und Jennifer Lopez küssen sich im April 2019 in New York

Splash News Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im April 2019 in New York City

