Wer hilft ihr bei der Kinderbetreuung? Nach dem Krebstod von Jens Büchner (✝49) im vergangenen November kämpft sich Daniela Büchner (41) Schritt für Schritt ins Leben zurück. Der Goodbye Deutschland-Star hinterließ jedoch nicht nur seine Frau, sondern auch acht Kinder – fünf von ihnen leben mit der Blondine auf Mallorca. Was bisher kaum jemand wusste: Danni ist mit der Erziehung ihrer Kids nicht allein, sondern hat tatkräftige Unterstützung – wie sie Promiflash nun exklusiv verriet!

"Ich habe ein gutes Kindermädchen. Nur weil ich sie nicht präsentiere, heißt es nicht, dass wir keine haben. Sie war immer da und sie ist auch weiterhin da", offenbarte sie gegenüber Promiflash bei der Premiere des Musicals "The Band" in Berlin. Ihre Nanny mache ihren Job toll, möchte aber nicht in die Öffentlichkeit, erklärte die 41-Jährige weiter. "Ich bin beruhigt, dass es sie gibt." Nur dank ihr könne sie auf Events, wie an diesem Abend, gehen.

Danni und Jens haben zwei gemeinsame Kinder – die zweijährigen Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani. Zudem brachte Danni drei Kids mit in die Ehe. Aus zwei früheren Beziehungen hat Jens noch drei weitere Kinder, die jedoch bei ihren Müttern leben.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Kindern Joelina Shirin, Jenna Soraya, Diego Armani und Jada Selin

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego Armani und Jenna Soraya

Facebook / Jens Büchner Jens Büchner mit seinen Kids: Joelina, Jenny, Jessica mit Jenna, Jada, Diego, Leon und Volkan

