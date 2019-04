Game of Thrones-Star Maisie Williams (22) ist quasi mit der Erfolgsserie erwachsen geworden. Im Alter von elf Jahren spielte sie das erste Mal die Rolle der Arya Stark – heute ist die Schauspielerin 22 Jahre alt. Der Charakter der Arya zählt zu einem der beliebtesten der Serie, doch Maisie musste durchaus einige Strapazen auf sich nehmen, um die Rolle möglichst glaubhaft verkörpern zu können. Jetzt offenbarte die Schauspielerin, dass sie dafür sogar ihre Brüste verstecken musste!

In der CBS-Sendung 60 Minutes erzählte sie von dem speziellen Kleidungsstück, das sie während der Dreharbeiten tragen musste: "Es gab ein paar Staffeln in der Mitte, in denen ich einen Gurt tragen musste, um meine Pubertät für die ersten paar Jahre zu verbergen, während Arya so tat, als wäre sie ein Junge." So sah es weiterhin so aus, als hätte Arya eine flache Brust. "Und dann kam irgendwann der Punkt, als der Gurt nicht länger funktionierte. Ich war 15 Jahre alt und sie gaben mir diesen kleinen, knubbeligen Bauch. So sah es ebenmäßiger aus. Aber ich wollte ehrlich gesagt einfach nur einen Freund haben. Ich wollte das nicht tragen. Das fühlte sich nicht gut an."

Umso größer war dann die Freude, als Maisie in der sechsten Staffel ein neues Kostüm bekam: "Ich kam eines Morgens in meinen Wohnwagen und da war ein kleiner BH und das war sehr aufregend. Ich dachte mir, endlich musste ich den Gurt nicht mehr tragen." Ob ihre Figur Arya bis zum Schluss überlebt, können die Fans seit dem Start der finalen Staffel am Montag wieder mitverfolgen.

Supplied by WENN.com Maisie Williams als Arya Stark in der dritten "Game of Thrones"-Staffel

Getty Images Maisie Williams bei der Premiere der achten Staffel "Game of Thrones"

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

