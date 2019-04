Am 14. April geht Game of Thrones in die letze Runde. Mit der finalen Staffel der Erfolgs-Serie geht nicht nur für die Fans eine Ära zu Ende, sondern auch für die Darsteller des Kult-Formats – wie zum Beispiel für Maisie Williams (21). Die Schauspielerin verkörperte in GoT die Rolle der Arya Stark. Schon mit 13 Jahren stand die Britin für die Show vor der Kamera und ist am Set des Fantasy-Epos erwachsen geworden. Auch wenn Maisie mit ihrer Rolle einen taffen Charakter darstellte, ließ sie ihr letzter Tag am Set nicht kalt. Bei ihrem finalen Dreh durchlebte die 21-Jährige eine Achterbahn der Gefühle.

Auf der einen Seite bekundete Maisie, dass sie ihren letzten Drehtag als schön empfand, da sich der Abschied von ihrer Rolle richtig anfühlte. "Es war ein wunderschöner Tag und eine tolle letzte Szene für mich. Es war die richtige Zeit sich von Arya zu verabschieden", wie sie gegenüber dem S/Magazine bekannt gab. Auf der anderen Seite sei sie aber auch traurig darüber, nicht mehr mit ihren Co-Stars zusammenzuarbeiten. "Es ist nicht alltäglich mit Schauspielern wie diesen zu arbeiten, und ich war schon im jungen Alter von ihnen umgeben."

Gemischte Emotionen erlebte sie allerdings nicht nur an ihrem letzten Tag am Set, sondern auch häufig während der gesamten Dreharbeiten. Gerade ihre erste GoT-Schlacht brachte die junge TV-Heldin an ihre Grenzen: "Nichts kann dich darauf vorbereiten, was für eine physische und psychische Herausforderung und Belastung das ist. Es gab Momente, in denen du nur zerstört und menschlich bist und einfach nur weinen willst." Dass sich die Erfolgsserie nicht selten auf ihre Gesundheit ausgewirkt habe, offenbarte sie gegenüber Entertainment Weekly.

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

Anzeige

ABFR/SplashNews.com Maisie Williams, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kit Harington, Maisie Williams und Rose Leslie 2013 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de