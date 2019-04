Mya-Lecia Naylor hatte noch ihr ganzes Leben vor sich! Die "Almost Never"-Darstellerin verstarb vor rund einer Woche, nachdem sie zusammengebrochen war – was genau ihr fehlte, ist bisher noch völlig unklar. Zahlreiche Show-Kollegen zeigten sich geschockt und nahmen im Netz Abschied von der lebensfrohen 16-Jährigen. In dem letzten Interview vor ihrem Tod sprach die US-Amerikanerin noch voller Vorfreude auf die kommende Zeit!

Nur zwei Tage vor seinem Ableben sprach der "Millie Inbetween"-Star mit Tresa Magazine über seine Zukunft: "Ich werde in etwa zwei Monaten meinen mittleren Schulabschluss haben. Sobald das geschafft ist, möchte ich es mir wieder zur Gewohnheit machen, wöchentlich auf YouTube zu posten und mich wirklich damit zu beschäftigen." Auf dem Channel hatte sie Schmink-Tutorials und Vlogs gepostet – ihr letztes Video erschien vor zwei Monaten.

Auch ihre Schauspielkarriere wollte sie weiter vorantreiben: Mya verriet, dass sie in der letzten Zeit einige Dinge gefilmt habe, worüber sie aber noch nicht sprechen dürfe. "Aber seid auf der Hut, denn es wird bald einige tolle Projekte geben", kündigte der Lockenkopf an.

Instagram / mya.lecia Mya-Lecia Naylor im September 2018

Instagram / mya.lecia Lilly Stanion und Mya-Lecia Naylor

Instagram / mya.lecia Mya-Lecia Naylor, "Almost Never"-Darstellerin



