Wie Harry Potter! Die Geburt von Prinz Harrys (34) erstem Kind rückt immer näher. Ob Baby Sussex wohl eine ganz besondere Vorliebe von seinem Vater vererbt bekommen wird? Ein Blick in Harrys Vergangenheit zeigt nämlich, dass er als junger Royal eine extreme Schwäche für eine bestimmte Nascherei hatte. Er stand auf Siruptorte – ganz wie sein Namensvetter Harry Potter aus den Fantasy-Romanen.

Prinzessin Diana (✝36) soll die Törtchen früher selbst gemacht und dann als Mini-Portionen im Kühlschrank aufbewahrt haben, berichtet Mirror. Eines Tages aber soll Klein-Harry noch vor dem Frühstück in die Küche gekommen sein und Köchin Carolyn Robb, die seit 1989 im Haus gearbeitet hatte, gefragt haben, ob er eins haben könne. Sie habe ihn demnach losgeschickt, um seine Mutter zu fragen – prompt sei er mit einem handgeschriebenen Zettel von Lady Di zurückgekehrt, auf dem stand: “Mummy sagt, es ist in Ordnung!”

Die Köchin beschreibt die Zeit, zu der Diana noch im Hause war, als eine ausgelassene Zeit. "Sie kam in die Küche, kickte ihre Schuhe weg und dann gab es jede Menge zu lachen und zu scherzen, was sehr typisch für sie war”, erinnert sich Carolyn im Gespräch mit der britischen Zeitung. Nach der Trennung von Ehemann Prinz Charles (70) seien jedoch harte Zeiten angebrochen, in denen die sie die jungen Prinzen mit kleinen Überraschungen aufzumuntern versuchte.

Prinz Harry

Prinzessin Diana mit Sohn Harry bei einer Gedenkfeier

Prinz Charles, Prinz Harry, Prinzessin Diana und Prinz William 1994

