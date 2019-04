Bald steht die nächste Bauer sucht Frau-Hochzeit an! Bauer Andreas und seine Inge haben sich in der vergangenen Staffel der Kuppelshow gesucht und gefunden. Das einzige Problem: Inge lebt in Deutschland und Andreas in Kanada. Dass so eine Fernbeziehung keine Dauerlösung sein kann, war beiden schnell klar. Daher wollen sie jetzt gleich Nägel mit Köpfen machen: Inge und Andreas haben sich verlobt!

Eigentlich überraschte Inge die Zuschauer von Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los? mit einer Ankündigung: Sie wollte zu ihrem Schatz nach Kanada ziehen. Das reichte dem Farmer aber offenbar noch nicht. Er schenkte seiner Angebeteten beim gemeinsamen Essen eine schöne Kette und stellte dann die Frage aller Fragen – und Inge fällt ihrem Freund mit einem glücklichen "Ja" sofort um den Hals. "Ohne Inge könnte ich nicht leben. Ich bin so glücklich, dass wir bald für immer zusammen sind", schwärmte Andreas nach seinem geglückten Antrag.

Dabei sah es erst so aus, als könnte sich der TV-Bauer eine Abfuhr einfangen. Zunächst schlug er seiner Inge nämlich vor, sie sollten heiraten, damit ihre Auswanderung nach Kanada unkomplizierter vonstatten geht. Von diesem unromantischen Vorschlag war die Altenpflegerin allerdings nicht besonders begeistert: "Ich möchte nicht heiraten, damit es zügig vorangeht. Wenn ich heirate, dann soll es aus Liebe sein." Zum Glück konnten Andreas spätere Liebesschwüre seine Liebste doch noch überzeugen.

TVNOW Ingeborg und Andreas in "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?"

MG RTL D / Andreas Friese Ingeborg und Andreas bei "Bauer sucht Frau" 2018

TVNOW Bauer Andreas und Inge, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

