Diesen Moment werden Janni (28) und Peer Kusmagk (43) wohl so schnell nicht mehr vergessen! Der Moderator und die Profi-Surferin hatten sich einst in der Nackt-Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen und vor allem lieben gelernt. Ein Millionen-Publikum hatte also dabei zugesehen, wie sich die zwei immer nähergekommen waren und sich ernsthafte Gefühle entwickelt hatten. Auf der Liebes-Insel war es dann auch zum ersten Kuss gekommen – doch den hatte tatsächlich niemand mitbekommen! Wie die Turteltauben das geschafft haben, verriet Peer im Promiflash-Interview!

Im Gespräch mit Promiflash plauderte der 43-Jährige erstmals offen über die erste Annäherung: "Unser erster Kuss war tatsächlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir sind morgens immer schwimmen gegangen bei Sonnenaufgang und Janni als Profi-Surferin hat eine sehr gute Lunge und hat mir zu verstehen gegeben, dass wir uns doch besser unter Wasser treffen." Der Vorteil: Dieser intime Moment bleibt vor den TV-Kameras und somit auch für die Zuschauer verborgen. "Das war wunderschön und ganz besonders [...]. Für uns bekam das eine ganz andere Bedeutung. Einerseits stehst du die ganze Zeit unter Beobachtung wegen der tausend Kameras und trotzdem findet die Liebe auch dort den Weg, so einen Moment für sich zu schaffen", erinnerte sich Peer verliebt zurück.

Mittlerweile sind Janni und Peer nicht nur verheiratet, sondern erwarten bereits ihr zweites Kind. Für den ehemaligen Dschungelcamper keine große Überraschung, denn für ihn war von Anfang klar gewesen, dass die 28-Jährige die Richtige ist. "Ich wusste im allerersten Moment, als sie um die Palme gekommen ist, dass wir beide füreinander gemacht sind und das wir zusammengehören", schwärmte Peer weiter.

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk

Instagram / janniundpeer Janni, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk, Emil-Ocean und Janni

