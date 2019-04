Hat Oana Nechiti (31) bereits mit dem Kapitel Let's Dance abgeschlossen? Die Profi-Tänzerin hatte jahrelang vor allem ein Ziel: Die Tanzshow mit ihrem Promi zu gewinnen! Obwohl ihr das bislang noch nicht gelang, verzichtete sie dieses Jahr auf die Teilnahme an dem Format. Stattdessen sitzt sie neben Poptitan Dieter Bohlen (65), Musiker Xavier Naidoo (47) und Sänger Pietro Lombardi (26) in der DSDS-Jury – und auch nächstes Jahr wird sie an besagter Stelle wieder Platz nehmen. Was bedeutet das für "Let's Dance"?

Auf Instagram teilte Oana einen Schnappschuss von sich und ihrem Partner Erich Klann (32) – letzterer fegt derzeit mit Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) über das Tanz-Parkett. Dazu findet die Schönheit Worte der Dankbarkeit, über eine Zeit, die ihr niemand mehr nehmen könne. Besonders der Schluss-Satz ihrer Bildunterschrift klingt verdächtig nach Abschied: "Liebe 'Let's Dance'-Kollegen, ich danke euch für diese wunderbaren Jahre."

Im RTL-Interview verriet die 31-Jährige, dass sie im kommenden Jahr auf keinen Fall in der Tanz-Sendung antreten werde. "Zurzeit kommt es für mich nicht infrage, wieder 'Let's Dance' zu machen, weil der Aufwand wirklich sehr groß ist. Dass wir beide vier Monate unterwegs sind – das ist mit unserem Schulkind nicht mehr machbar", nannte Oana die familiären Gründe, die letztlich zu ihrer Entscheidung geführt hatten.

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen (DSDS-Juroren)

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Jurorin bei DSDS 2019

Michael Gottschalk / Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti bei "Let's Dance"

