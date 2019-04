Diese vier haben sich offenbar gesucht und gefunden! In der letzten Mottoshow von Deutschland sucht den Superstar verkündete Dieter Bohlen (65), dass sich die Zusammensetzung der Jury auch in der kommenden Staffel nicht verändern wird. Zuletzt blieben die Juroren in den Jahren 2009 und 2010 identisch, beide Male durften Nina Eichinger und Volker Neumüller (49) neben dem Pop-Titan Platz nehmen. Die aktuelle – und zugleich auch künftige – Jury ist von dieser Entscheidung offenbar hellauf begeistert!

In einem Statement von RTL äußerten sich die DSDS-Juroren dazu. Dieter selbst schreibt kurz und bündig: "'Ich freue mich!" Etwas konkreter beschrieben die anderen Juroren ihre positive Gefühlslage: Xavier Naidoo (47) freut sich offenbar vor allem auf die neuen Talente, während Oana Nechiti (31) ihre Begeisterung für die familiäre Atmosphäre hervorhebt. Pietro Lombardi (26) bringt schließlich die Worte seiner Vorredner zusammenfassend auf den Punkt:"Ich freue mich auf viele neue Talente und weitere unvergessliche Momente mit der DSDS-Familie."

Nach Angaben von RTL erreichten die Folgen der diesjährigen Staffel durchschnittlich rund 3,8 Millionen Zuschauer in der Altersgruppe ab drei Jahren, die besonders relevante Zielgruppe der 14-49 Jährigen besaß einen Marktanteil von 19,6 Prozent. Damit konnte der Sender offenbar das Quotentief der vergangenen beiden Jahre überwinden.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

Getty Images Dieter Bohlen im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Getty Images Xavier Naidoo im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Getty Images Oana Nechiti and Pietro Lombardi im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

