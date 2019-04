Travis Scott (26) macht kein Geheimnis daraus, was für ein riesiger Game of Thrones-Fan er ist! Derzeit läuft die finale achte Staffel der epischen Erfolgsserie und die Zuschauer erfahren endlich, wer am Ende auf dem begehrten Eisernen Thron landen wird. Der Freund von Reality-Star Kylie Jenner (21) ist ebenfalls mächtig im Serienfieber – wie auch der Song "Power is Power" aus seinem neuen Album "For The Throne" zeigt, das eine Hommage an die actionreiche Sendung ist. Nun setzte der Rapper sogar noch einen drauf: Travis posierte jetzt im "Game of Thrones"-Kostüm!

Via Instagram postete der 26-Jährige eine Bilderreihe, auf der er in den verschiedensten Posen ein Outfit ganz im Stile des TV-Formats präsentiert: Travis trägt ein langes Kettenhemd, lederne Hosen sowie einen Brustpanzer, auf dem ein Wappen aus mehreren Pfeilen zu sehen ist. In der Bildunterschrift verpasste der Musiker sich scherzhaft einige royale Titel – so wie es bei "Game of Thrones" üblich ist: "Vom Haus der Flammen, [...] Beschützer der sieben Königslande", schrieb er beispielsweise. Mit "Gatte der Göttin K", spielte er sogar auf seine Liebste an.

Kylie stieg sofort auf das Spiel ein und kommentiere Travis' Beitrag mit: "Verteidige mein Königreich" und "Oh, Lord Webster!" – eine Aktion, die bei ihren Fans super ankam: Kylies Kommentare ernteten bereits zahllose Likes und belustigte Antworten seitens der User.

Instagram / travisscott Travis Scott, April 2019

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner, April 2019

Jon Kopaloff/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

