In der dritten Staffel von Game of Thrones bekommt Daniel Portman in seiner Rolle als Podrick Payne außergewöhnliche sexuelle Fähigkeiten zugesprochen. Die Bordell-Szene, in der drei Prostituierte sich weigern, Geld anzunehmen, weil Podrick sich im Schlafzimmer so begabt gezeigt hatte, ist berühmt. Damals war der Schauspieler gerade einmal 20 Jahre alt. Jetzt offenbart Daniel, dass er seitdem gleich öfter von älteren Frauen befummelt wurde.

In einem Interview mit dem Magazin Esquire hat Daniel über sein Casanova-Image gesprochen, das ihm seit dieser Szene anhaftet – und die negativen Erfahrungen, die er deswegen machen musste. "Ich wurde von so vielen angegrabscht … also diese Menge an älteren und noch älteren Frauen …", schilderte der 27-Jährige. “Man würde denken, dass Menschen in diesem Alter die Realität von Fiktion unterscheiden können. Die Leute sind verrückt danach. Das ist wirklich nicht cool”, zeigt sich Daniel empört von dem Verhalten vieler Fans. Dennoch habe sich der TV-Star an das Image gewöhnt und kann diesem mittlerweile sogar etwas Positives abgewinnen.

Daniel habe es lieben gelernt, dass die Leute sich fragen, ob er tatsächlich so ein guter Liebhaber sei und spielt nun mit der Ungewissheit seiner Fans. Seinen Bewunderern sage er dann, dass "ein Magier niemals seine Zaubertricks verrät".

Wiese/face to face/ Action Press Clive Russell, Gwendoline Christie und Daniel Portman in "Game of Thrones"

Getty Images Daniel Portman, Schauspieler

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Daniel Portman bei der Comic Con in Dortmund

