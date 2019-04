Wer schaut denn hier so frech in die Kamera? Ein paar Tipps: Die Blondine ist inzwischen eine der Top-Influencerinnen schlechthin! Ihre über 9 Millionen Abonnenten versorgt die Australierin fast täglich mit Schnappschüssen aus dem Fitnessstudio. Wer wie sie trainieren möchte, kann sich sogar ihre Fitness-App herunterladen. Darüber hinaus ist die 25-Jährige eine erfolgreiche Unternehmerin und im Besitz von zwei Firmen. Richtig – bei der Kleinen handelt es sich um keine Geringere als Tammy Hembrow (25)!

Ihre große Schwester Amy gratulierte der Zweifach-Mama auf Instagram mit einem goldigen Schwestern-Throwback-Pic zum 25. Geburtstag. Darauf ist neben den beiden auch die mittlere Schwester zu sehen: Emilee. Ähnlich wie die Kardashians in den USA, stehen die Hembrow-Schwestern in Australien im Rampenlicht und arbeiten eng zusammen. So ist Amy die Geschäftsführerin der "Saski Collection", einer Klamotten-Marke, die von Tammy gegründet wurde, wie Daily Mail berichtete.

Erst kürzlich war Tammy in den Schlagzeilen, weil sie auf ihrem Account einen Body-Shamer zurechtwies. Der User hatte die Kurven-Queen als "aufgebläht" bezeichnet. "Ich habe einfach einiges an Gewicht zugenommen, komm drüber hinweg", antwortete die Schönheit daraufhin abgeklärt.

Instagram / amy_isha_hembrow Tammy Hembrow mit ihren Schwestern Amy und Emilee

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im April 2019 im Coachella-Look

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im April 2019

