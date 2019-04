Motsi Mabuse (38) schwebt im absoluten Mama-Himmel! Im August 2018 wurden die Let's Dance-Jurorin und ihr Mann Evgenij Voznyuk Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes – einer Tochter. Obwohl die frischgebackenen Eltern den Namen und das Aussehen ihres Sprösslings seither für sich behalten, spricht vor allem die Neu-Mutti regelmäßig von ihrem Alltag mit Kind und Kegel. Die Plauderfreude scheint die Tänzerin an ihren Mini-Me vererbt zu haben – offenbar schnattert Motsis Baby bereits jetzt nur allzu gerne!

Dieses Update gab die 38-Jährige nun in einer Instagram-Story. "Sie drückt sich ungelogen in jeder Unterhaltung aus, die wir haben. Sie stellt sicher, dass sie gehört und gesehen wird", erklärte der TV-Star stolz. Abgesehen vom Quasseln ist das Töchterchen der Fernsehbekanntheit wohl auch in anderen Dingen mittlerweile sehr aktiv. Wie ihre Mutter erzählte, greift die Kleine seit Neuestem selbst zur Flasche und trinkt ganz ohne Hilfe. Außerdem interessant: Die junge Dame krabbelt mit Vorliebe rückwärts!

"Wir haben die Zeit unseres Lebens und genießen jeden Meilenstein", freute sich Motsi in dem Post außerdem. Kaum zu glauben, dass sich die quirlige Entertainerin vor der Entbindung noch den Kopf darüber zerbrochen hatte, ob sie in der Mutterrolle aufgehen würde!

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuses Mann Evgenij Voznyuk mit der gemeinsamen Tochter

Anzeige

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse mit ihrem Kind

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de