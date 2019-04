Cardi B (26) hat die Faxen dicke! In den vergangenen Wochen hatte die Rapperin vor allem wegen ihrer Stripperinnen-Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. Nun steht die Musikerin erneut im Mittelpunkt. Der Grund: Cardi soll von zwei US-Bloggerinnen aufs Schärfste beleidigt worden sein – unter anderem war von Drogen und einer Geschlechtskrankheit die Rede. Den Frauen soll die Möglichkeit gegeben worden sein, ihre Aussagen öffentlich zurückzuziehen. Da diese Forderung ignoriert wurde, zog Cardi nun Konsequenzen.

Cardi soll laut TMZ Klage gegen die Bloggerinnen Latasha K und Starmarie Ebony Jones wegen Verleumdung eingereicht haben. Erstere soll die "Money"-Interpretin in den vergangenen 14 Monaten in 23 Videos beleidigt haben. In einem Clip ging sie sogar so weit zu behaupten, dass Cardis Töchterchen Kulture eine geistige Behinderung haben könnte. Ein vermeintlicher Drogenkonsum der 26-Jährigen während ihrer Schwangerschaft könne demnach der Grund dafür sein. Starmarie soll Cardi – welche die Vorwürfe bereits dementierte – laut Anklage unter anderem eine "Grammy-nominierte Prostituierte, die herumrennt und ihren Herpes verbreitet", genannt haben.

Bloggerin Latasha habe die frohe Botschaft der Klage persönlich von einem Gerichtszusteller übermittelt bekommen und dennoch beteuert, keine Angst davor zu haben. Allerdings sei sie laut geworden und habe dem Mann vorgeworfen, an ihren Briefkasten gegangen zu sein. "Wenn ich dir den Kopf hätte wegpusten wollen, hätte ich das machen können", hört man sie in einer Audiodatei, die dem Online-Portal vorliegt, sagen.

