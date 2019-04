Robin Riebling liebt seine Verlobte Lena Schiwiora über alles! Das stellte der Fußballer schon bei Temptation Island unter Beweis. Anstatt sich auf die zwölf Single-Damen einzulassen, die ihn in Versuchung bringen sollten, sprach der 23-Jährige die ganze Zeit von seiner Angebeteten und machte der Blondine am Ende der Show vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag. Wie Robin nun andeutet hat, habe die Langzeitbeziehung das Sexleben der beiden aber deutlich beeinflusst!

In seiner Instagram-Story veranstaltete der Oberhausener eine Frage-Antwort-Runde mit seinen Followern und die wollten gleich pikante Details erfahren. "Wie oft habt ihr noch Sex nach so vielen Jahren Beziehung?", fragte ein User Robin, der mit Lena seit über fünf Jahren liiert ist. Der Tattoo-Freund konterte: "Wenn alles gut läuft, zu jedem unserer Geburtstage." Zudem verlinkte er seine Liebste und nannte ihren Geburtstag: den 5. Oktober. Bis zum vermeintlich nächsten Schäferstündchen muss sich das TV-Gesicht also noch ein wenig gedulden.

So toll die romantische Ader des Sportlers bei den Zuschauern auch ankam, die Frauen in der Temptation-Villa der Männer konnten sich dafür nicht sonderlich erwärmen. "Ja, das ist ganz toll, wir wissen, dass du mit Lena zusammen bist, aber du bist jetzt mit uns, fokussiere dich auf uns", sollen die Verführerinnen des Öfteren gedacht haben, verriet Giulie Santana im Promiflash-Interview.

TVNOW Robin und Lena beim "Temptation Island"-Finale

Anzeige

Instagram / robin_riebe Robin Riebling, Reality-TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / itsgiulie "Temptation Island"-Giulie Santana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de