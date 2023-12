Mehr Trash-TV-Nachschub: "Reality Backpackers" kommt bald!

Reality-TV-Fans aufgepasst! Mit Formaten wie Ex on the Beach, Das Sommerhaus der Stars oder Prominent getrennt sind die Fans des Trash-TVs über das Jahr stets bestens versorgt. Doch es kommen auch immer wieder neue Shows dazu, die einem nach einem stressigen Arbeitstag den Abend versüßen. Beispielsweise startete vor wenigen Tagen Forsthaus Rampensau und brach direkt mal einen Rekord. Ob diese neue Reality-TV-Sendung das auch schafft?

Wie unter anderem Presseportal nun berichtet, dürfen sich die Trash-TV-Liebhaber mit "Reality Backpackers" bald auf noch mehr Drama, Beef und Challenges freuen. Die Show geht am 12. Januar 2024 auf Joyn an den Start. Und in den geplanten 16 Folgen stellen sich Leute wie Tommy Pedroni, Christina Dimitriou (31), Cosimo Citiolo (41), Melody Haase (29), Cecilia Asoro, Tara Tabitha (30), Lena Schiwiora (27) und Luis Tinderking den Prüfungen.

Die TV-Sternchen werden dazu in Zweierteams von Jeeps aus ihrer Villa auf Ko Samui abgeholt. Letztlich werden sie an verschiedenen Orten wie beispielsweise dem Dschungel, an einsamen Stränden oder Kleinstädten auf der Insel ausgesetzt. Verschlüsselte Botschaften geben ihnen Wegbeschreibungen zu ihren Unterkünften. Dabei gilt es für die Teilnehmer den Versuchungen wie Drinks, Abkürzungen oder mehr Geld zu widerstehen. "Wenn es hart auf hart kommt, schlafe ich auch nackt auf dem Boden", kündigte Christina bereits an.

