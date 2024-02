Lief was mit Tommy Pedroni? Lena Schiwiora deutet etwas an

Sie verrät nähere Einzelheiten! Lena Schiwiora (27) und Tommy Pedroni stellen derzeit in der neuen Show Reality Backpackers ihre Teamfähigkeit unter Beweis. In dem Survival-Format müssen die in der Wildnis ausgesetzten Realitystars abenteuerliche Routen zurücklegen, um zurück zu ihrer Unterkunft zu finden. Dabei schien es zwischen der Blondine und dem Franzosen bereits zu Beginn der Sendung ordentlich zu knistern. Jetzt verrät Lena, was zwischen ihr und Tommy lief!

In einem Q&A auf Instagram stellt sich die Temptation Island-Bekanntheit den neugierigen Fragen ihrer Fans. Einer möchte dabei von ihr wissen, ob sie mit ihrem Teampartner angebandelt hat. "Ich will da eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil er ja jetzt auch eine Freundin hat und ich den beiden alles Glück der Welt wünsche", erklärt sie. Da die Frage jedoch häufig gekommen sei, wolle sie sich nun doch dazu äußern. "Ich sage dazu nur: Blicke sagen oft mehr als Worte. Und in jedem Spaß steckt auch ein Fünkchen Wahrheit. Also ihr habt es richtig erkannt, wir haben uns zu diesem Zeitpunkt sehr gut verstanden", deutet sie vielsagend an.

Doch auch ihren Show-Kollegen ist nicht entgangen, dass zwischen Lena und Tommy ordentlich die Funken sprühten: In Folge sechs fragte Christina Dimitriou (32) den TV-Star, ob sie sich bereits geküsst haben. Das verneinte dieser allerdings klar: "Nein! Und mit allem, was in letzter Zeit passiert ist, suche ich gerade keine Beziehung."

Anzeige

Instagram / lenaschiwiora Lena Schiwiora, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, TV-Bekanntheit

Anzeige

Joyn Lena Schiwiora und Tommy Pedroni bei "Reality Backpackers"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de