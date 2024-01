Welches "Reality Backpackers"-Duo ist aktuell euer Favorit?

Wer hat die Nase vorn? Bei "Reality Backpackers" begeben sich acht mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten aufs Abenteuer ihres Lebens. Ausgesetzt im Dschungel Thailands müssen sie sich ihren Weg zurück zur Luxus-Villa bahnen – und das ganz ohne Luxusartikel. Doch sie bestreiten diesen Weg nicht allein. Sie alle sind in Zweierteams unterwegs. Welches "Reality Backpackers"-Duo ist schon jetzt euer Favorit?

Eins der Backpacker-Teams der neuen Show bilden Cosimo Citiolo (42) und Melody Haase (29). Doch sie sind nicht die einzigen, die sich der Herausforderung in der Wildnis stellen. Auch Tommy Pedroni und Lena Schiwiora (27) sowie Christina Dimitriou (32) und Tara Tabitha (30) müssen unter Beweis stellen, wie gut sie sich selbst in absoluten Ausnahmesituationen ergänzen und als Einheit funktionieren. Die letzte Paarung im Kampf um den Sieg bilden dann noch Cecilia Asoro und Luis Tinderking. Wer es am Ende als Erstes zurück ins Ziel und somit in den Luxus schaffen wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Noch bevor sich die Realitystars überhaupt zur Startlinie ihres Abenteuers begaben, schien die Situation beim Aufeinandertreffen zu eskalieren. Beim Anblick seiner Mitstreiterin Cecilia hatte der einstige DSDS-Kandidat Cosimo wenig erfreut reagiert. "Für mich kann niemand Schlimmeres reinkommen!", hatte er sichtlich angefressen erklärt.

