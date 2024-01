Knistert es zwischen "Reality Backpackers"-Tommy und Lena?

Läuft da etwa was? Aktuell sind Tommy Pedroni und Lena Schiwiora (27) als Team in der neuen Show Reality Backpackers unterwegs. Die Realitystars legen abenteuerliche Routen zurück, um wieder in die Luxusvilla zurückzufinden. Dabei teilen sie auch ganz schön intime Momente miteinander. Schon beim ersten Kennenlernen schien der Franzose die Blondine gut zu finden. Kamen sich Tommy und Lena während ihres Abenteuers sogar näher?

Beim Aufeinandertreffen der vier Gegnerteams in Folge sechs kommt es zu einem Vieraugengespräch zwischen Tommy und Mitstreiterin Christina Dimitriou (32). Die TV-Bekanntheit möchte es ganz genau wissen: "Und, habt ihr euch geküsst? Sag mal jetzt, sei ehrlich!" Während Christina diese Frage stellt, schüttelt der Franzose bereits den Kopf: "Nein! Und mit allem, was in letzter Zeit passiert ist, suche ich gerade keine Beziehung."

Mittlerweile hat Tommy seine Meinung zu Beziehungen geändert und ist bereit für etwas Ernstes. In der aktuellen Staffel von Germany Shore hat der Realitystar seine derzeitige Freundin Paulina Ljubas (27) kennengelernt. Nicht nur der Franzose ist total in die Beauty vernarrt – auch seine Familie und seine Freunde sind Paulina-Fans!

Joyn Tommy Pedroni und Lena Schiwiora bei "Reality Backpackers"

Joyn Christina Dimitriou und Tara Tabitha bei "Reality Backpackers"

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

