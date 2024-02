Vorwürfe von Lena: Tommy Pedroni tat so, als sei er Single!

Bei Reality Backpackers müssen sich Tommy Pedroni und Lena Schiwiora (27) gemeinsam ohne Smartphone oder Kreditkarte auf Ko Samui durchschlagen. Die Teampartner scheinen ganz schön vertraut – Fans vermuten sogar, der Funke könnte übergesprungen sein. Dabei ist der Realitystar doch eigentlich seit Germany Shore mit Paulina Ljubas (27) zusammen. Lena klärt nun auf, was es mit dem vermeintlichen Liebesdreieck auf sich hat...

"'Reality Backpackers' wurde eindeutig mehrere Wochen nach 'Germany Shore' gedreht. Ich habe ihn dort aber als Single kennengelernt", berichtet das Love Island-Girl in seiner Instagram-Story. Zu dem Zeitpunkt dürfte Tommy also eigentlich bereits in festen Händen gewesen sein. Hätte er dies klar kommuniziert, hätte sie sich in vielen Situationen anders verhalten, betont Lena. Resigniert stellt sie fest: "Männer halt. Drehen sich gerne mal alles so, wie es am besten passt."

Tommy scheint jedoch bereits in der Show seine Beziehung mit Paulina angedeutet zu haben. Auf die Frage, ob er Lena schon geküsst habe, erklärte er bestimmt: "Nein! Und mit allem, was in letzter Zeit passiert ist, suche ich gerade keine Beziehung." Fraglich ist nur, ob er seiner Teampartnerin gegenüber auch so ehrlich war.

Joyn / Richard Hübner "Reality Backpackers"-Kandidatin Lena Schiwiora

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Joyn / Richard Hübner "Reality Backpackers"-Kandidat Tommy Pedroni

