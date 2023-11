Welcher Star soll die "Promi Big Brother"-Wildcard bekommen?

Wer darf einziehen? Am 18. November öffnet Promi Big Brother wieder seine Pforten. Einige der Bewohner sind auch bereits bekannt. Unter anderem sind Yeliz Koc (30), Peter Klein (56) und Patricia Blanco (52) dabei. In diesem Jahr wird außerdem erstmals eine Wildcard verteilt: Heute Abend werden neun potenzielle Kandidaten in der "Promi Big Brother – Die PENNY Challenge" antreten, um sich Vorteile für ein anschließendes Community-Voting zu erspielen. Welcher der Promis soll eurer Meinung nach einziehen?

Insgesamt neun deutsche Netz- und Reality-TV-Bekanntheiten stellen sich der heutigen Challenge, um einem Ticket für das Promi-BB-Haus näherzukommen. Neben Prominent getrennt-Gewinner Nikola Glumac wird Christina Grass (35) ihr Können unter Beweis stellen. Außerdem hoffen Temptation Island-Star Louis Streich sowie Matthias Höhn (27) und Marco Cerullo (34) auf die Wildcard.

Auch einige TikTok-Sternchen treten an. Mit 4,5 Millionen Followern auf der Plattform hat Marco Strecker (21) wahrscheinlich die meisten Fans, die ihm die Daumen drücken. Aber auch die Wildcard-Chancen des Musikproduzenten Cenkgo, der Love Island-Berühmtheit Lena Schiwiora (27) oder der Influencerin Sophie Reintjes dürften nicht gerade gering sein. Welcher der neun Kandidaten soll eurer Meinung nach die Promi-BB-Wildcard bekommen? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

ActionPress Matthias Höhn im Mai 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de