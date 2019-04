Für dieses Paar ist die Beziehungsprobe bei Temptation Island mehr als gut ausgegangen! Anfang März wagten sich Lena Schiwiora und Robin Riebling zusammen in die feuchtfröhliche Fremdgeh-Sendung. Getrennt voneinander musste das Duo jeweils der Versuchung in Form von zwölf attraktiven Singles widerstehen. Und diesen Test haben die 22-Jährige und der 23-Jährige mit Bravour bestanden. Im Laufe der Staffel begannen sich die Turteltauben sogar so sehr zu vermissen, dass immer wieder Tränen flossen. Fürs große Finale hat sich Robin deshalb etwas ganz besonders überlegt: Er macht seiner Lena vor laufender Kamera einen Heiratsantrag!

Bereits bei seinem Temptation-Date mit Single Janina Gander sprach der Duisburger darüber, seiner Lena nach fünf Jahren Partnerschaft bald gerne einen Ring an den Finger stecken zu wollen. Doch dass er es noch während der Dreharbeiten machen würde, damit hat wohl niemand gerechnet. Beim letzten Bonfire ging der Tattoo-Fan vor der Blondine auf die Knie: "Ich wollte dir sagen, dass ich mich auf eine wundervolle Zukunft mit dir freue und ich es nicht abwarten kann, dass wir den nächsten Schritt gehen und deswegen wollte ich dich fragen, ob du mich heiraten willst." Und natürlich sagte Lena ja!

Auch Lena hatte für das Wiedersehen am Lagerfeuer etwas vorbereitet – natürlich konnte sie damit Robins Antrag nicht toppen. Die Studentin hatte ihrer besseren Hälfte einen emotionalen Liebesbrief geschrieben, in dem sie versuchte, all ihre Gefühle in Worte zu fassen. "Die Zeit hier ohne dich hat mir gezeigt, wie sehr ich dich vermisse und wie sehr ich dich liebe."

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW / Sergio del Amo Robin und Lena, "Temptation Island"-Paar 2019

TVNOW Pärchen Lena und Robin bei "Temptation Island"

TVNOW / Sergio del Amo Lena Schiwiora und Robin Riebling, "Temptation Island"-Pärchen

