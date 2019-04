Überraschung im Hause Windsor! Die Geburt von Prinz Harrys (34) erstem Kind steht kurz bevor. Gefühlt die ganze Welt fiebert mit ihm und Herzogin Meghan (37) mit. Die große Frage: Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Genauso wie bei Harrys eigener Geburt 1984. Prinz Charles (70) soll sich damals ein Mädchen gewünscht haben, wie Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36) in einer Biografie berichtet hatte.

"Sein erster Kommentar war: 'Oh Gott, es ist ein Junge', zweiter Kommentar: ‘Und er hat sogar rotes Haar'", zitiert die Königin der Herzen in dem Buch "Diana: Her True Story" von Andrew Morton ihren damaligen Ehemann. Sie selbst hätte gewusst, dass auch ihr zweites Kind ein Junge werden würde – sie hatte es auf den Ultraschallbildern gesehen, aber Prinz Charles nichts gesagt. Und der konnte seine Enttäuschung auch gegenüber Lady Dis Mutter nicht verbergen: "Wir waren so enttäuscht – wir dachten, es wäre ein Mädchen", soll Charles ihr der Biografie zufolge während Prinz Harrys Taufe gesagt haben.

Prinz Harry und Herzogin Meghan halten das Geschlecht ihres Nachwuchses derweil geheim, ebenso Infos rund um die Geburt. Unterdessen wurden neue Gerüchte laut: Es wird spekuliert, dass die kleine Familie nach der Geburt von Baby Sussex nach Afrika auswandern könnte.

Action Press / CapitalPictures/face to face Prinz Charles und Prinzessin Diana

Anzeige

REX FEATURES LTD. Prinz Charles und Prinzessin Diana nach der Geburt von Prinz Harry, 1984

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de