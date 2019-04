Seit Mitte April läuft endlich die langersehnte, finale Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones des Senders HBO – und in der dritten Folge, die in den USA am kommenden Sonntag ausgestrahlt wird, soll es endlich zur Sache gehen: Nachdem die ersten beiden Episoden eher etwas ruhiger begannen, werden die Fans in der kommenden Folge voll auf ihre Kosten kommen: Denn die "Schlacht um Winterfell" wird die längste GoT-Episode aller Zeiten – und verspricht einen epischen Kampf!

Achtung, Spoiler!

Die Weißen Wanderer stehen nämlich vor den Toren von Winterfell und es kommt zu einer epischen Schlacht zwischen den Untoten und den GoT-Lieblingen. Als sich Regisseur Miguel Sapochnik während der Produktion auf die Schlachtszene vorbereitete, versuchte er eine längere Kampfszene im Kino zu finden – doch das war offenbar unmöglich, wie IMDb berichtet! Nicht einmal das 40-minütige Gefecht um Helms Klamm in "Herr der Ringe: Die zwei Türme" kann da mithalten. Tatsächlich hatten die "Game of Thrones"-Autoren David Benioff (48) und D.B. Weiss die Absicht, den Kampf um Winterfell zur längsten Fight-Szene aller Zeiten zu machen! Deshalb ist auch die Episode länger als die vorherigen – und umfasst sage und schreibe 82 Minuten.

Viele Fans befürchten, dass in dieser besonderen Folge zahlreiche ihrer liebsten Charaktere sterben könnten. Dennoch dürften sie sich über die Länge der Episode freuen – jede Minute ist für die GoT-Supporter kostbar, denn die allerletzte Staffel umfasst nur sechs Folgen!

Macall B. Polay / HBO Nathalie Emmanuel, Peter Dinklage, Conleth Hill, Emilia Clarke und Jacob Anderson in GoT

Anzeige

Helen Sloan / HBO Kit Harington als Jon Snow in "Game of Thrones"

Anzeige

Wiese/face to face/ActionPress Gwendoline Christie in "Game of Thrones", Staffel 6

Anzeige

Wie gespannt seid ihr schon auf die dritte Folge der achten Staffel von GoT? Ich bin total aus dem Häuschen und kann es kaum abwarten! Mich interessiert die Serie nicht Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de