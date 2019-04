Überwältigende Zuschauerzahlen für Game of Thrones! Sowohl in den USA als auch in Großbritannien wurde am Sonntagabend die erste Folge der achten und letzten Staffel des Fantasy-Epos ausgestrahlt. Fans der Serie hatten seit über anderthalb Jahren auf die Fortsetzung des Formats gewartet – dementsprechend groß war das Interesse: Schätzungen zufolge haben sich bereits über eine Milliarde Menschen den Auftakt zum großen GoT-Finale angesehen!

ACHTUNG SPOILER!

Wie Daily Mail berichtet, stand die neue Episode in ganzen 194 Ländern als Stream zur Verfügung. Die meisten Anhänger der Serie dürften vor allem gespannt darauf gewesen sein, in welche Richtung sich die Beziehung zwischen Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) und Jon Schnee (Kit Harington, 32) entwickelt – gegen Ende der siebten Staffel war bekannt geworden, dass die beiden miteinander verwandt sind. Da jedoch beide Figuren nichts von ihrer Verwandtschaft wussten und sich anscheinend sogar ineinander verliebten, war die große Frage nun: Erfahren die beiden etwas von ihrer gemeinsamen Abstammung? Die Antwort: Ja! Jons bester Freund Samwell Tarly (John Bradley-West, 30) weihte den König des Nordens in das Geheimnis ein.

Während Fans der Serie zu Beginn der achten Staffel wild darüber spekulierten, wie die Geschichte nun weitergehen könnte, postete Daenerys-Darstellerin Emilia ein Bild vom Set. Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie die Drachenkönigin auf dem Rücken ihres mächtigen Fabeltieres reitet – das in der Realität nur eine vergleichsweise kleine Requisite zu sein scheint. Zu dem Foto schrieb die 32-Jährige: "Ich und mein Baby (Drogon) freuen uns sehr, euch alle zu sehen."

WENN.com Kit Harington als Jon Schnee in "Game of Thrones"

Anzeige

Instagram / johnbradleywest John Bradley-West via Instagram

Anzeige

Instagram / emilia_clarke Emilia Clarke am Set von "Game of Thrones"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de