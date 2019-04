Kehren Gerald und Anna Heiser Afrika etwa den Rücken? Nach ihrer romantischen Traumhochzeit im vergangenen Sommer wollte sich das Bauer sucht Frau-Kultpaar eigentlich eine gemeinsame Zukunft in Geralds Heimat Namibia aufbauen. Jetzt scheinen sich die beiden jedoch nach einer neuen Bleibe umzusehen: Im Netz rief Anna ihre Community auf, ihr Tipps für gemütliche Unterkünfte in den Bergen mitzuteilen – planen sie etwa einen Umzug?

Nein, für immer wollen Gerald und Anna keinesfalls ihr gerade erst hübsch gemachtes Nest verlassen. Die afrikanische Farm scheint auch weiterhin ihr Lebensmittelpunkt zu bleiben. Der Aufruf der 28-Jährigen hatte nämlich andere Gründe: "Wir suchen nach einer schönen Hütte in den Alpen (möglichst schneesicher), die noch über Silvester frei ist. Habt ihr eine Idee?", lautete Annas Gesuch in ihrer Instagram-Story – also alles wohl nur Vorbereitungen für einen rundum gelungenen Jahreswechsel.

Immer wieder zieht es das Paar zurück nach Deutschland – und vor allem in Annas Heimat Polen! Zuletzt machten Gerald und seine Liebste einen Roadtrip, starteten in Berlin und schauten sich unter anderem Sehenswürdigkeiten in Danzig und Krakau an.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser in Polen, April 2019

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser in Berlin

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser in Afrika, April 2019

