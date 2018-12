Das Leben von Anna Heiser hat sich in den vergangenen Monaten ganz schön verändert. Erst im vergangenen Jahr lernte sie ihren Ehemann Gerald in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben. Danach ging bei den Turteltauben alles ganz schnell: Verlobung, Umzug und Hochzeit! Für ihren Liebsten ließ die gebürtige Polin sogar ihre Heimat schweren Herzens zurück und lebt seit Sommer in Namibia. Mit Promiflash sprach sie nun über ihren neuen Alltag als frischgebackene Farmerin.

Für Anna und ihren Gatten beginnt der Tag pünktlich um 6:30 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffee im Bett. Dann gehen beide ihrer gewohnten Tätigkeit nach: Anna arbeitet als Personalleiterin im Büro. "Ich werde derzeit noch von meiner Schwiegermutter in die Verwaltung eingearbeitet. Gerald arbeitet meistens draußen, weil er ungerne am Schreibtisch sitzt", erklärte sie gegenüber Promiflash. Die Mittagspause ab 12:30 Uhr verbringt das Paar dann zusammen mit Geralds Eltern. Für diese Mahlzeit ist meistens die Frau des Hauses verantwortlich. "Und dann geht es weiter bis 18 Uhr, dann haben wir Feierabend", erzählte die Blondine weiter.

Auszuwandern war für 28-Jährige anfangs nicht leicht. "Obwohl ich keine Wohnung mehr in Deutschland habe und alle meine Sachen in unserem Haus sind, fühlt es sich noch nicht wie mein Zuhause an", sinnierte sie im vergangenen September. Trotzdem bereue sie diesen Schritt nicht – immerhin habe sie nun ihre große Liebe Gerald an ihrer Seite.

MG RTL D Anna und Farmer Gerald, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Gerald und Anna Heiser beim RTL-Spendenmarathon 2018

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Gerald und Anna Heiser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de