Eine Überraschung jagt die nächste! Am Freitagmorgen veröffentlichte Superstar Taylor Swift (29) ihre neue Single "ME!" – dabei hatten viele Fans erst einmal nur mit einer Promotion-Aktion statt direkt mit dem Song-Release gerechnet. Doch damit nicht genug: Wie nun bekannt wurde, wird die Entertainerin ihren neuen Hit bereits in der nächsten Woche zum ersten Mal live performen – und mit ihm die diesjährigen Billboard Music Awards eröffnen!

Billboard verkündete auf seiner Homepage außerdem, dass die 29-Jährige während der Weltpremiere ihres neuen Songs nicht allein auf der Bühne stehen wird: Panic! at the Disco-Leadsänger Brendon Urie (32) wird an der Seite der Songwriterin performen. Die beiden haben Taylors neuen Song schließlich auch zusammen aufgenommen! Neben TayTay und dem Rock-Musiker wurden auch schon weitere Acts für die renommierte Preisverleihung angekündigt: Ebenfalls auftreten sollen unter anderem die Boyband BTS, die Jonas Brothers, Khalid (21) sowie Madonna (60).

Neben den zahlreichen Live-Acts ist zudem auch eine Art Doppelrolle für eine andere weltweit bekannte Sängerin vorgesehen: Grammy-Preisträgerin Kelly Clarkson (37) wird nicht nur live auftreten, sondern auch durch die Show als Moderatorin führen. Am 1. Mai werden die Billboard Music Awards in Las Vegas verliehen.

